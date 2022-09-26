Дмитрий Воронков пропустит выездные матчи «Ак Барса» из-за травмы

«Ак Барс» на своём официальном сайте опубликовал состав, который отправится на выездную серию в Уфу и Екатеринбург.



Нападающий Дмитрий Воронков останется в Казани. После победного матча с «Трактором» (3:2) форвард покинул арену на костылях, у него повреждение нижней части тела. Об этом сообщает «Бизнес Online».



Вратари: Билялов, Мифтахов, Мосин.



Защитники: Адамчук, Войнов, Евсеев, Лямкин, Любчич, Токранов, Хафизуллин, Хенкель, Юдин.



Нападающие: Бурмистров, Быков, Галиев, Галимов, Глухов, Дыняк, Зарипов, Кагарлицкий, Панюков, Петров, Радулов, Сафонов, Семёнов, Тарасов, Шипачёв.



«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» 27 сентября, с «Автомобилистом» – 29 сентября. Казанский клуб после девяти сыгранных матчей имеет 13 очков и занимает третье место в Восточной конференции.