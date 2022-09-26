Все хоккейные матчи в России 26 сентября начнутся с минуты молчания

Все хоккейные матчи в России сегодня, 26 сентября, начнутся с минуты молчания в память о погибших в ижевской школе. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Сегодня в КХЛ состоятся шесть матчей, в ВХЛ — четыре матча, в МХЛ пройдут пять встреч.

«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Все матчи КХЛ и МХЛ 26 сентября начнутся с минуты молчания в память жертв этой трагедии», — говорится на официальном сайте КХЛ.

26 сентября в Ижевске произошло вооружённое нападение на школу № 88. В результате стрельбы среди погибших и пострадавших есть дети. По последним данным Следственного комитета РФ, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шесть взрослых и семеро детей.