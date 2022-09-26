Сын главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина перешёл в «Челмет»

21-летний защитник Илья Гатиятулин продолжит карьеру в «Челмете». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

В сезоне-2020/2021 защитник выступал за ханты-мансийскую «Югру». В том же чемпионате челябинский хоккеист начал выступать за учалинский «Горняк». Впоследствии фарм-клуб «Автомобилиста» переехал в Верхнюю Пышму, где Гатиятулин отыграл сезон-2021/2022. Там же защитник начинал текущий сезон ВХЛ.

Хоккеист является сыном главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина. Всего в ВХЛ защитник провёл 88 матчей, в которых набрал четыре очка — забил один гол и отдал три результативные передачи. Показатель полезности составил «-7». За время выступления в МХЛ игрок обороны провёл 73 матча, в которых набрал 18 (11+7) очков.