Сын главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина перешёл в «Челмет»
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21-летний защитник Илья Гатиятулин продолжит карьеру в «Челмете». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
В сезоне-2020/2021 защитник выступал за ханты-мансийскую «Югру». В том же чемпионате челябинский хоккеист начал выступать за учалинский «Горняк». Впоследствии фарм-клуб «Автомобилиста» переехал в Верхнюю Пышму, где Гатиятулин отыграл сезон-2021/2022. Там же защитник начинал текущий сезон ВХЛ.
Хоккеист является сыном главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина. Всего в ВХЛ защитник провёл 88 матчей, в которых набрал четыре очка — забил один гол и отдал три результативные передачи. Показатель полезности составил «-7». За время выступления в МХЛ игрок обороны провёл 73 матча, в которых набрал 18 (11+7) очков.
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