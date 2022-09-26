Голдобин попал в заявку на матч «Металлурга» с минским «Динамо». Он пропустил четыре матча
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин попал в заявку на матч с минским «Динамо». Хоккеист пропустил последние четыре матча магнитогорцев из-за решения главного тренера команды Ильи Воробьёва.
Фото: телеграм-канал «Металлурга»
Голдобин провёл шесть матчей в текущем сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал три очка — забил один гол и отдал две результативные передачи. В прошлом регулярном чемпионате нападающий в 42 матчах набрал 38 очков — забил 16 голов и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф за 23 игры оформил 17 очков — забил восемь голов и отдал девять результативных передач.
Ранее главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв сетовал на плохую форму нападающего и имел к нему вопросы как к лидеру команды.
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