Панарин — на 21-м месте в списке лучших игроков предстоящего сезона НХЛ
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал третий десяток списка 50 лучших игроков предстоящего сезона.
21-е место занял российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. НХЛ публикует новую десятку один раз в неделю. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром клуба, набрав в 75 матчах 96 (22+74) очков.
Лучшие игроки НХЛ (21-е — 30-е места):
21. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
22. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»);
23. Брэд Маршан («Бостон»);
24. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»);
25. Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»);
26. Давид Пастрняк («Бостон»);
27. Чарли Макэвой («Бостон»);
28. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»);
29. Мика Зибанеджад («Рейнджерс»);
30. Кайл Коннор («Виннипег Джетс»).
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