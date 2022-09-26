Панарин — на 21-м месте в списке лучших игроков предстоящего сезона НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал третий десяток списка 50 лучших игроков предстоящего сезона.



21-е место занял российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. НХЛ публикует новую десятку один раз в неделю. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром клуба, набрав в 75 матчах 96 (22+74) очков.



Лучшие игроки НХЛ (21-е — 30-е места):



21. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»);



22. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»);



23. Брэд Маршан («Бостон»);



24. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»);



25. Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»);



26. Давид Пастрняк («Бостон»);



27. Чарли Макэвой («Бостон»);



28. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»);



29. Мика Зибанеджад («Рейнджерс»);



30. Кайл Коннор («Виннипег Джетс»).