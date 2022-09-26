Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин — на 21-м месте в списке лучших игроков предстоящего сезона НХЛ

Панарин — на 21-м месте в списке лучших игроков предстоящего сезона НХЛ
Комментарии

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал третий десяток списка 50 лучших игроков предстоящего сезона.

21-е место занял российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. НХЛ публикует новую десятку один раз в неделю. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром клуба, набрав в 75 матчах 96 (22+74) очков.

Лучшие игроки НХЛ (21-е — 30-е места):

21. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»);

22. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»);

23. Брэд Маршан («Бостон»);

24. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»);

25. Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»);

26. Давид Пастрняк («Бостон»);

27. Чарли Макэвой («Бостон»);

28. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»);

29. Мика Зибанеджад («Рейнджерс»);

30. Кайл Коннор («Виннипег Джетс»).

Новость по теме
Панарин: я должен вернуть игру, которая была 2 года в «Коламбусе» и в 1-й год в Нью-Йорке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022