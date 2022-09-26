С. Широков стал восьмым игроком в истории КХЛ, забросившим 200 шайб

В эти минуты в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местный «Автомобилист» принимает китайский «Куньлунь Ред Стар». К концовке второго периода хозяева ведут со счётом 4:1.
36-летний нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков забросил в текущей игре две шайбы. Первая из них стала для него 200-й в рамках Континентальной хоккейной лиги. Он стал восьмым хоккеистом в истории КХЛ, которому покорилась данная отметка.
За свою карьеру в КХЛ 36-летний Широков также выступал за ЦСКА, «Авангард», СКА и «Спартак». В 2017 году он выиграл Кубок Гагарина в составе санкт-петербургского клуба. В общей сложности форвард провёл 701 матч, забросив в них 201 шайбу и отдав 255 голевых передач.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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