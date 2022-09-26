Барабанов пропустил предсезонный матч «Сан-Хосе» с «Лос-Анджелесом» из-за травмы
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Российский нападающий «Сан‑Хосе Шаркс» Александр Барабанов не принял участие в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги с «Лос‑Анджелес Кингз» (3:2, ОТ).
Отмечается, что 28-летний игрок получил повреждение нижней части тела. Эту информацию со ссылкой на главного тренера «Сан-Хосе» Дэвида Куинна подтвердил в своих соцсетях журналист Кертис Пашелка. Барабанов вернётся в строй в ближайшие дни.
В Национальной хоккейной лиге Барабанов провёл 92 матча, в которых он забросил 13 шайб и отдал 34 голевые передачи при показателе полезности "-4". Ранее россиянин выступал также за «Торонто Мэйпл Лифс».
Новый регулярный чемпионат НХЛ начнётся 7 октября, в первый игровой день «Сан-Хосе» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».
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