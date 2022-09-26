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«Адмирал» в серии буллитов переиграл в гостях «Северсталь»

«Адмирал» в серии буллитов переиграл в гостях «Северсталь»
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Владивостокский «Адмирал» в серии буллитов одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».

Счёт во встрече на шестой минуте открыл нападающий «Адмирала» Николай Елисеев, ему ассистировали Николай Чебыкин и Ринат Валиев. Ответную шайбу на 40-й минуте в большинстве забросил форвард Даниил Вовченко, голевой пас на счету Кирилла Пилипенко и Робина Пресса.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В серии буллитов у «Адмирала» попытки реализовали Рудольф Червены, Николай Елисеев и Александр Горшков, у «Северстали» — Илья Иванцов и Даниил Вовченко.

«Адмирал» набрала 11 очков за 11 матчей, занимая шестое место на Востоке. «Северсталь» занимает седьмую строчке на Западе, заработав 12 баллов после 11 встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Елисеев (Чебыкин, Валиев) – 05:01 (5x5)   1:1 Вовченко (Пилипенко, Пресс) – 39:38 (5x4)   1:2 Горшков – 65:00 (ПБ)
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