«Адмирал» в серии буллитов переиграл в гостях «Северсталь»

Владивостокский «Адмирал» в серии буллитов одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».
Счёт во встрече на шестой минуте открыл нападающий «Адмирала» Николай Елисеев, ему ассистировали Николай Чебыкин и Ринат Валиев. Ответную шайбу на 40-й минуте в большинстве забросил форвард Даниил Вовченко, голевой пас на счету Кирилла Пилипенко и Робина Пресса.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В серии буллитов у «Адмирала» попытки реализовали Рудольф Червены, Николай Елисеев и Александр Горшков, у «Северстали» — Илья Иванцов и Даниил Вовченко.
«Адмирал» набрала 11 очков за 11 матчей, занимая шестое место на Востоке. «Северсталь» занимает седьмую строчке на Западе, заработав 12 баллов после 11 встреч.
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