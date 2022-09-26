«Барыс» в серии буллитов одержал гостевую победу над «Локомотивом»

Казахстанский «Барыс» в серии буллитов одержал победу над «Локомотивом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».



В серии буллитов свои попытки в составе гостей реализовали Аркадий Шестаков и Никита Михайлис. У «Локомотива» единственный точный бросок нанёс Андрей Сергеев.

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«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков после 11 проведённых встреч. «Барыс» располагается на шестой строчке Востока, заработав 11 баллов за 11 матчей.



В следующей игре подопечные Игоря Никитина встретятся дома с нижегородским «Торпедо» (28 сентября, 19:00 мск), а «Барыс» отправится в гости к «Спартаку» (28 сентября, 19:30 мск).