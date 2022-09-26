«Барыс» в серии буллитов одержал гостевую победу над «Локомотивом»

Казахстанский «Барыс» в серии буллитов одержал победу над «Локомотивом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив».
В серии буллитов свои попытки в составе гостей реализовали Аркадий Шестаков и Никита Михайлис. У «Локомотива» единственный точный бросок нанёс Андрей Сергеев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков после 11 проведённых встреч. «Барыс» располагается на шестой строчке Востока, заработав 11 баллов за 11 матчей.
В следующей игре подопечные Игоря Никитина встретятся дома с нижегородским «Торпедо» (28 сентября, 19:00 мск), а «Барыс» отправится в гости к «Спартаку» (28 сентября, 19:30 мск).
- 26 сентября 2022
-
22:32
-
22:23
-
22:08
-
21:58
-
21:53
-
21:35
-
21:16
-
21:02
-
20:27
-
20:12
-
19:58
-
19:48
-
19:32
-
19:23
-
19:19
-
18:30
-
18:05
-
17:33
-
16:41
-
16:13
-
15:58
-
15:07
-
14:41
-
14:30
-
14:04
-
13:30
-
13:00
-
12:57
-
12:39
-
11:51
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:47
-
10:33