Ларионов — об И. Федотове: люблю slow cooking process, когда доводишь до кондиции не спеша

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итоги встречи со СКА (0:3) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.



«СКА играл в очень хороший хоккей, быстро, агрессивно. Для нас это небольшой урок, что надо готовиться к любой команде, к любой игре и быть готовым к любому стилю. Сегодня нехарактерная для нас простота в решениях, небольшой сумбур, который не дал показать тот хоккей, который мы хотим видеть от ребят.



Броски не в створ? Здесь два фактора. Первый – соперник активно играл, накрывал в момент броска, когда надо было исполнить. То, что мы бежали и весело играли, — это мы так играем в хоккей, это наш стиль. Но у нас не было сегодня точного завершающего паса, тех умных ходов, которые мы от ребят требуем. Это в совокупности привело к тому, что мы не сыграли так, как хотели. В то же время заслуга соперника, который играл агрессивно, забирал практически всё пространство на льду, активно играл клюшками, мешал при завершающем броске, чтобы шайба шла в ворота. Для этого есть время, чтобы сделать выводы. Завтра тренировочный день, мы многие вещи подтянем и будем лучше.



Обсуждали, что у СКА габаритные защитники. Не до конца достучались до игроков. Всегда есть аргументы, возможности сыграть против габаритных защитников в другом стиле. Мы сегодня этого не показали. Не буду говорить, какой стиль, но в целом ты понимаешь, что опыт игроков обороны у СКА повыше, чем у нас. Это не оправдание, а факт. Но наши быстрые негабаритные форварды должны были играть более раскрепощённо, более на пространстве, то есть не пытаться обыгрывать под клюшкой. Мы эти варианты прорабатывали, но сегодня не получилось.



Илья Федотов? В плане молодых игроков здесь тонкий момент. Игроки, которые набирают обороты в самом начале карьеры, понимают, что всё будет просто. Я не говорю, что мы отправили его в МХЛ только потому, чтобы у него была игровая практика. Пока он проигрывал конкуренцию. Хороший мальчишка, но я люблю фразу slow cooking process, когда игрока доводишь до кондиции не спеша. Можно томить мясо шесть-восемь часов, и оно будет вкусное и сочное, или можно положить мясо в микроволновку, и его будет не разжевать. Это тонкий процесс, Илья – важный для нас актив. Сезон длинный, мы не форсируем. У нас нет команды ВХЛ, не можем перевести из одной раздевалки в другую, чтобы они играли рядом, чтобы мы могли их видеть. Приходится находить варианты – молодёжь играет в «Чайке», а тех, кто постарше или после травм, отправляем в Пензу. Но это не наш клуб, понимаете, о чём речь? Не буду дальше продолжать, потому что это очень нам мешает», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.