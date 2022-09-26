Ларионов — о предсезонке «Торпедо»: игроки получают хорошие деньги, должны готовиться сами

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился мнением о предсезонной подготовке клуба перед стартом регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Не думаю, что это первая моя предсезонка. Слово предсезонка мне не совсем понятно. Я давно уехал из России, даже из СССР, отыграл карьеру, 15 сезонов в Северной Америке. Для меня слово предсезонка устарело. Мы привыкли говорить о том, что мы должны поднять столько-то килограммов, пробежать столько-то километров. Но игра поменялась, сегодня другие требования, другой процесс. Мы эти новые требования вносим в команду. На это нужно время, не просто так за месяц-полтора сделать то, что делаем сегодня.



Говоря о подготовке, я сказал ребятам, что в следующем году вообще соберём их позже. Они получают хорошие деньги и должны готовить себя сами. Мы не можем полтора месяца сжигать жир, как раньше говорили в Суперлиге. Это люди, которые получают большие деньги, они не смотрят, сколько стоит машина в автосалоне, они смотрят, сколько стоит подготовка с личным тренером, чтобы быть готовым к сезону. Мы не будем поддаваться волне экспертов и критики, что у нас была лёгкая предсезонка. Между прочим, сейчас ребята работают в зале, как и после каждого матча. Дело не в том, сколько ты пробежал или поднял, а в том, насколько ты профессионал и как ты готовишься к играм. А это и питание, и сон, и водный режим, и психология. На всё это нужно время. Мы бы хотели, чтобы у нас было больше ресурсов, но что есть, то есть. Мы не жалуемся, а двигаемся дальше. В этом процессе мы все растём – и игроки, и тренеры, и организация», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.