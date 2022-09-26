Главный тренер ХК ЦСКА ответил на вопрос, боится ли мобилизации хоккеистов
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Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2, ОТ) ответил на вопрос, боится ли мобилизации хоккеистов в армию.
«Наверное, на этот вопрос нужно ответить так: не боюсь. Это жизнь. Наша страна в такой ситуации. Но не думаю, что могу что-то прояснить или сказать. Поэтому остановимся на таких комментариях», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Напомним, армейцы в настоящий момент занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков после десяти проведённых встреч. В следующем матче ЦСКА встретится дома с новосибирской «Сибирью» (29 сентября, начало — в 19:30 по московскому времени).
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