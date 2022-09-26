Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер ХК ЦСКА ответил на вопрос, боится ли мобилизации хоккеистов

Главный тренер ХК ЦСКА ответил на вопрос, боится ли мобилизации хоккеистов
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2, ОТ) ответил на вопрос, боится ли мобилизации хоккеистов в армию.

«Наверное, на этот вопрос нужно ответить так: не боюсь. Это жизнь. Наша страна в такой ситуации. Но не думаю, что могу что-то прояснить или сказать. Поэтому остановимся на таких комментариях», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, армейцы в настоящий момент занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков после десяти проведённых встреч. В следующем матче ЦСКА встретится дома с новосибирской «Сибирью» (29 сентября, начало — в 19:30 по московскому времени).

Вратарь «Спартака» пришёл в ярость после победного гола ЦСКА. И Красикова можно понять! Вратарь «Спартака» пришёл в ярость после победного гола ЦСКА. И Красикова можно понять!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022