Главный тренер ХК ЦСКА ответил на вопрос, боится ли мобилизации хоккеистов

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2, ОТ) ответил на вопрос, боится ли мобилизации хоккеистов в армию.



«Наверное, на этот вопрос нужно ответить так: не боюсь. Это жизнь. Наша страна в такой ситуации. Но не думаю, что могу что-то прояснить или сказать. Поэтому остановимся на таких комментариях», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.



Напомним, армейцы в настоящий момент занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 13 очков после десяти проведённых встреч. В следующем матче ЦСКА встретится дома с новосибирской «Сибирью» (29 сентября, начало — в 19:30 по московскому времени).