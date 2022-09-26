А. Волков: кайфанул от игры с «Торпедо». Одно удовольствие играть без тормозов, без борьбы

Нападающий СКА Александр Волков подвёл итоги встречи с «Торпедо» (3:0) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Сделали работу над ошибками с прошлой игры, сыграли строго по заданию, довели до победы. Почему стал больше забивать? Главный тренер сказал, что полностью прошёл предсезонку с командой, в коллективе стало попроще, от этого эмоциональный подъём. И ребята все помогают, и команда хорошая. Считаю, помогает и то, что бороду сбрил. Но это больше из-за моего сына. Может, если бы не сын, не стал бы брить. Но стал быстрее от этого, полегче.
Кайфанули от игры с «Торпедо». Сегодня не очень много борьбы было. Обычно все любят обороняться, ставят капканы, колючие проволоки. Игра была туда-обратно, одно удовольствие получаешь, когда играешь без тормозов, без борьбы, показываешь своё мастерство. Нас успокаивали, особенно когда повели 2:0, 3:0. Чувствуешь, что игра в твоих руках, где-то заиграешься. Но нас успокаивали, просили играть по заданию», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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