Главный тренер ЦСКА: своих игроков я не буду критиковать в прессе

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после матча со «Спартаком» (3:2, ОТ) сообщил, что не собирается критиковать своих игроков в СМИ.



«У Григоренко матч упущенных моментов? Своих игроков я не буду критиковать в прессе. Но скажу одно: свежесть помогает им играть, набирать очки и забивать голы. Другие моменты — это всё-таки игра. Выпускали через смену, через две. Может, не все восстановились. Все рвутся в бой. Все хотят сыграть правильно, надёжно. Принести нашей команде победу. Даже в тех матчах, в которых мы проиграли. Это факт, я за это отвечаю. В этой ситуации не особо вижу поле для комментариев.



Из меня не исходит негатив, из меня исходит конструктивная энергия, направленная на исправление проблем. Даже в проигранных матчах было очень, очень много позитивного. Их было больше, чем негативных. Но из-за тех ошибок, которые мы сами «привезли», это не так много, если честно. Команда на ходу, команда играет. Команда ищет моменты для положительного исхода момента, гола. Ни на секунду не сомневался, что мы делаем правильные вещи. Просто вопросы: как долго мы делаем, как качественно и какое у нас внимание и концентрация на все 60 минут. Над этим мы работаем. К сожалению, не всегда всё удаётся, быть сконцентрированными все 60 минут матча. Потому что мы пока имеем определённое преимущество в расписании матчей. В следующем месяце не особо получится тренироваться. Много с ребят спрашиваем. Они пытаются, делают определённые шаги в улучшении всей игры ЦСКА», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.