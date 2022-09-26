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Главный тренер «Спартака» — на вопрос журналиста: какой выходной! Вы видели расписание?

Главный тренер «Спартака» — на вопрос журналиста: какой выходной! Вы видели расписание?
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов после матча с ЦСКА (2:3, ОТ) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ ответил на вопрос, даст ли выходной команде.

«Дам ли выходной команде? Какой выходной! Вы видели расписание? Некогда отдыхать, у нас в сентябре всего три дня было, когда можно дать отдохнуть. Посмотрим, может быть, уберём лёд, сделаем лёгкий атлетизм, велосипед. Отдыхать некогда, надо быть в тонусе. Матч уже послезавтра.

Состояние Принса и Кугрышева? Шейн получил травму, не знаю, на сколько выбыл. Но в ближайшее время мы его не увидим. Кугрышев чувствует себя намного лучше. После тех процедур, которые с ним доктора делают, думаю, может быть, через матч увидим его», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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