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«Лучше сплюньте!» Главный тренер «Спартака» прокомментировал хорошую игру вратарей команды

«Лучше сплюньте!» Главный тренер «Спартака» прокомментировал хорошую игру вратарей команды
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3, ОТ) поделился мнением о хорошей игре вратарей клуба.

«Кто будет в следующем матче играть? Пока неизвестно. Оба вратаря хорошо играют? Лучше сплюньте! Обычно, когда начинаешь хорошо говорить о вратарях… Оба довольно уверенно играют в каждом матче. Разговариваем с тренеров вратарей. Завтра посмотрим, как Красиков себя чувствовать будет, устал, не устал. Здесь же тоже накопление идёт. Может быть, Патрик [Рыбар] отдохнул, лучше его поставить. У нас пока нет разделения на первого и второго. Свои шайбы ловят, даже экстра ловят. Любого поставь — и будет себя уверенно чувствовать.

Состояние Чибрикова после столкновения с Нестеровым? Конечно, было тревожно. Удар в голову. Когда тем более в момент удара кровь, всегда ощущение, что прилетело прилично. Ну, зашили, Чибриков вернулся. Естественно, первый вопрос: как себя чувствуешь? Сколько пальцев видишь? Всё в порядке. Рвался в бой. Почему нет? Характер есть у молодого человека. Если чувствовал себя удовлетворительно, может играть, почему нет? Конечно, потом перешли в три звена, пытались вытащить этот матч. А так, здоровья всем желаю. Иногда и шайба прилетает… По эпизоду — надо смотреть, повтор разбирать, как и что там получилось», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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