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Шведский вратарь ЦСКА высказался о решении ФХШ не вызывать игроков из КХЛ

Шведский вратарь ЦСКА высказался о решении ФХШ не вызывать игроков из КХЛ
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Шведский вратарь московского ЦСКА Адам Рейдеборн высказался о решении Федерации хоккея Швеции не вызывать в сборную страны игроков из Континентальной хоккейной лиги.

«Не был удивлён решению шведской федерации не вызывать в сборную игроков КХЛ. Ожидал его, когда приехал сюда в июле. В этом году моя команда ЦСКА, у меня был контракт. Хотел приехать сюда. Наша федерация так решила, что есть, то есть. Мне нечего сказать на этот счёт», — передаёт слова Рейдеборна корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Напомним, в конце августа правление ассоциации хоккея Швеции сообщило, что в национальную сборную не будут приглашаться игроки из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее также латвийская и финская хоккейные федерации объявили, что игроки из Континентальной хоккейной лиги не будут выступать за национальные команды.

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