Квартальнов дрался с Классоном, Щенников следил с трибуны. Лучшие фото с ЦСКА — «Спартак»

26 сентября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» ЦСКА в овертайме одержал победу над «Спартаком» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).



В основное время в составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев с передач Ярослава Дыбленко и Михаила Григоренко, а также Константин Окулов, ассистент — Виталий Абрамов. У «Спартака» отличились Егор Савиков, которому ассистировали Александр Хохлачёв и Андрей Локтионов, и Данила Квартальнов с паса Хохлачёва.



Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:2 ОТ) ответил на вопрос, боится ли мобилизации хоккеистов.



«Наверное, на этот вопрос нужно ответить так: не боюсь. Это жизнь. Наша страна в такой ситуации. Но не думаю, что могу что-то прояснить или сказать. Поэтому остановимся на таких комментариях», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.