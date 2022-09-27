«Флорида» в овертайме обыграла «Нэшвилл» в предсезонном матче. У Бобровского – 10 сейвов

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.
В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – в составе хозяев льда отличились Юусо Парссинен, Роланд Маккеун и Райан Джохансен, а за гостей забрасывали Ээту Луостаринен, Кай Швиндт и Райан Ломберг. В овертайме победу «Флориде» принёс точный бросок Александра Баркова.
22-летний крайний форвард «Пантерз» Григорий Денисенко провёл на льду 12 минут 41 секунду и заработал лишь показатель полезности «-1». Его 21-летний соотечественник и коллега по амплуа из «Предаторз» Егор Афанасьев завершил игру с «0» в графе коэффициент полезности с временем на льду в 11 минут и 1 секунду.
С первых минут ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 10 из 12 бросков, а в середине встречи был заменён на 21-летнего американца Мака Гузду, на счету которого 12 спасений после 13 попыток взятия ворот.
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