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«Флорида» в овертайме обыграла «Нэшвилл» в предсезонном матче. У Бобровского – 10 сейвов

«Флорида» в овертайме обыграла «Нэшвилл» в предсезонном матче. У Бобровского – 10 сейвов
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

В основное время команды трижды поразили ворота друг друга – в составе хозяев льда отличились Юусо Парссинен, Роланд Маккеун и Райан Джохансен, а за гостей забрасывали Ээту Луостаринен, Кай Швиндт и Райан Ломберг. В овертайме победу «Флориде» принёс точный бросок Александра Баркова.

22-летний крайний форвард «Пантерз» Григорий Денисенко провёл на льду 12 минут 41 секунду и заработал лишь показатель полезности «-1». Его 21-летний соотечественник и коллега по амплуа из «Предаторз» Егор Афанасьев завершил игру с «0» в графе коэффициент полезности с временем на льду в 11 минут и 1 секунду.

С первых минут ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 10 из 12 бросков, а в середине встречи был заменён на 21-летнего американца Мака Гузду, на счету которого 12 спасений после 13 попыток взятия ворот.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
26 сентября 2022, понедельник. 23:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Луостаринен (Барков, Kinnunen) – 19:15 (4x5)   0:2 Schwindt (Экблад, Giles) – 23:41 (5x5)   1:2 Parssinen (Томасино, Stastney) – 24:42 (5x5)   2:2 McKeown (Parssinen) – 31:45 (5x5)   2:3 Ломберг (Kinnunen, Sjalin) – 42:11 (5x5)   3:3 Джохансен (Нидеррайтер, Гравел) – 54:35 (5x5)   3:4 Барков (Вераге, Экблад) – 64:59 (3x3)
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