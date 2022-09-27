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«Рейнджерс» уверенно обыграли «Айлендерс» в предсезонном матче. У Романова – «-2»

«Рейнджерс» уверенно обыграли «Айлендерс» в предсезонном матче. У Романова – «-2»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч в рамках подготовки к предстоящему сезону НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «синерубашечников» отличились Джимми Веси, Крис Крайдер, К’Андре Миллер и Зак Джонс. Автором единственной заброшенной шайбы у «островитян» стал Робин Сало.

С первых минут ворота «Айлендерс» защищал 34-летний российский вратарь Семён Варламов, отразивший 16 из 20 бросков, однако по истечению половины времени матча его сменил Якуб Скарек. Визави и соотечественник Варламова из «Рейнджерс» — Игорь Шестёркин также занял место в ворота во второй половине игры и успел отразить все 14 бросков.

В составе «Айлендерс» дебютировал 22-летний российский защитник Александр Романов, который провёл на льду 18 минут 41 секунду и заработал показатель полезности «-2». За «Рейнджерс» также выступал форвард Виталий Кравцов, не сумевший отметиться результативными действиями за 13.51 на льду.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
27 сентября 2022, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Веси (Хитил, Othmann) – 10:51 (5x4)   2:0 Крайдер (Труба) – 15:48 (5x5)   3:0 Миллер (Othmann, Зибанеджад) – 19:56 (4x5)   4:0 Джонс (Какко, Шнайдер) – 31:41 (5x5)   4:1 Сало (Джонстон, Андреофф) – 36:10 (5x5)
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