«Рейнджерс» уверенно обыграли «Айлендерс» в предсезонном матче. У Романова – «-2»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч в рамках подготовки к предстоящему сезону НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «синерубашечников» отличились Джимми Веси, Крис Крайдер, К’Андре Миллер и Зак Джонс. Автором единственной заброшенной шайбы у «островитян» стал Робин Сало.

С первых минут ворота «Айлендерс» защищал 34-летний российский вратарь Семён Варламов, отразивший 16 из 20 бросков, однако по истечению половины времени матча его сменил Якуб Скарек. Визави и соотечественник Варламова из «Рейнджерс» — Игорь Шестёркин также занял место в ворота во второй половине игры и успел отразить все 14 бросков.

В составе «Айлендерс» дебютировал 22-летний российский защитник Александр Романов, который провёл на льду 18 минут 41 секунду и заработал показатель полезности «-2». За «Рейнджерс» также выступал форвард Виталий Кравцов, не сумевший отметиться результативными действиями за 13.51 на льду.