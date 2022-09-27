«Рейнджерс» уверенно обыграли «Айлендерс» в предсезонном матче. У Романова – «-2»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч в рамках подготовки к предстоящему сезону НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
В составе «синерубашечников» отличились Джимми Веси, Крис Крайдер, К’Андре Миллер и Зак Джонс. Автором единственной заброшенной шайбы у «островитян» стал Робин Сало.
С первых минут ворота «Айлендерс» защищал 34-летний российский вратарь Семён Варламов, отразивший 16 из 20 бросков, однако по истечению половины времени матча его сменил Якуб Скарек. Визави и соотечественник Варламова из «Рейнджерс» — Игорь Шестёркин также занял место в ворота во второй половине игры и успел отразить все 14 бросков.
В составе «Айлендерс» дебютировал 22-летний российский защитник Александр Романов, который провёл на льду 18 минут 41 секунду и заработал показатель полезности «-2». За «Рейнджерс» также выступал форвард Виталий Кравцов, не сумевший отметиться результативными действиями за 13.51 на льду.
- 27 сентября 2022
-
04:30
-
02:46
-
01:49
-
01:39
-
00:33
-
00:31
-
00:00
- 26 сентября 2022
-
23:57
-
23:54
-
23:35
-
23:32
-
23:27
-
23:19
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:05
-
22:58
-
22:56
-
22:54
-
22:47
-
22:32
-
22:23
-
22:08
-
21:58
-
21:53
-
21:35
-
21:16
-
21:02
-
20:27
-
20:12
-
19:58
-
19:48
-
19:32
-
19:23