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«Сиетл» обыграл «Эдмонтон» в предсезонном матче

«Сиетл» обыграл «Эдмонтон» в предсезонном матче
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Мэттью Бенирс, Райан Донато, а также Морган Гики. Результативными передачами отметились Петро Сеппала, Джоуи Даккорд и Брэндон Танев. Российский нападающий «Эдмонтона» Матвей Петров результативными действиями в этой игре не отметился.

Напомним, новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Победителем прошлого сезона является «Колорадо Эвеланш», обыграв в финальной серии «Тампу Бэй-Лайтнинг».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
27 сентября 2022, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Beniers (Seppala) – 22:12 (5x5)   2:0 Донато (Даккорд) – 34:15 (5x5)   3:0 Гики (Танев) – 40:43 (4x5)
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