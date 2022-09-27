«Сиетл» обыграл «Эдмонтон» в предсезонном матче

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Мэттью Бенирс, Райан Донато, а также Морган Гики. Результативными передачами отметились Петро Сеппала, Джоуи Даккорд и Брэндон Танев. Российский нападающий «Эдмонтона» Матвей Петров результативными действиями в этой игре не отметился.

Напомним, новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Победителем прошлого сезона является «Колорадо Эвеланш», обыграв в финальной серии «Тампу Бэй-Лайтнинг».