«Сиетл» обыграл «Эдмонтон» в предсезонном матче
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Мэттью Бенирс, Райан Донато, а также Морган Гики. Результативными передачами отметились Петро Сеппала, Джоуи Даккорд и Брэндон Танев. Российский нападающий «Эдмонтона» Матвей Петров результативными действиями в этой игре не отметился.
Напомним, новый сезон НХЛ начнётся 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Победителем прошлого сезона является «Колорадо Эвеланш», обыграв в финальной серии «Тампу Бэй-Лайтнинг».
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