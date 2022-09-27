Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Романов провёл мощный силовой приём на канадском форварде «Рейнджерс»

Александр Романов провёл мощный силовой приём на канадском форварде «Рейнджерс»
Комментарии

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов отметился мощным силовым приёмом на канадском форварде «Нью-Йорк Рейнджерс» Бреннане Отманне. Тем не менее, команда Романова всё равно уступила соперникам со счётом 1:4.

ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В составе «синерубашечников» отличились Джимми Веси, Крис Крайдер, К’Андре Миллер и Зак Джонс. Автором единственной заброшенной шайбы у «островитян» стал Робин Сало.

Романов в этом матче дебютировал составе «Айлендерс». Он провёл на льду 18 минут 41 секунду и заработал показатель полезности «-2». За «Рейнджерс» также выступал форвард Виталий Кравцов, не сумевший отметиться результативными действиями за 13.51 на льду.

Новость по теме
«Рейнджерс» уверенно обыграли «Айлендерс» в предсезонном матче. У Романова – «-2»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022