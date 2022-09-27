Александр Романов провёл мощный силовой приём на канадском форварде «Рейнджерс»
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Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов отметился мощным силовым приёмом на канадском форварде «Нью-Йорк Рейнджерс» Бреннане Отманне. Тем не менее, команда Романова всё равно уступила соперникам со счётом 1:4.
ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В составе «синерубашечников» отличились Джимми Веси, Крис Крайдер, К’Андре Миллер и Зак Джонс. Автором единственной заброшенной шайбы у «островитян» стал Робин Сало.
Романов в этом матче дебютировал составе «Айлендерс». Он провёл на льду 18 минут 41 секунду и заработал показатель полезности «-2». За «Рейнджерс» также выступал форвард Виталий Кравцов, не сумевший отметиться результативными действиями за 13.51 на льду.
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