В Москве откроют хоккейную академию имени Александра Овечкина

В Москве построят хоккейную академию имени Александра Овечкина. Новый ледовый комплекс площадью свыше 43 тыс. квадратных метров будет открыт в рамках масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента городского имущества.
«Город и бизнес совместно развивают в столице спортивную инфраструктуру, способную удовлетворить запросы как любителей, так и профессиональных спортсменов. Департамент городского имущества предоставил ООО «Международная хоккейная академия имени Александра Овечкина» в аренду земельный участок без торгов на пять лет. За это время в Хорошёво-Мнёвниках должно быть возведено здание ледовой арены площадью более 20 тыс. кв. м, а также комплекс временного проживания спортсменов с центром восстановления и реабилитации», — цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента городского имущества слова руководителя Максима Гамана.
Как добавил генеральный директор застройщика Роман Мирончик, основная цель академии — воспитание молодых игроков.
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