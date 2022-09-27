Андрей Василевский высказался о Сергачёве, подписавшем с «Тампой» контракт на $ 68 млн

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о защитнике команды Михаиле Сергачёве. Он ответил на вопрос, даст ли уход игроков обороны Райана Макдоны и Яна Рутты 24-летнему хоккеисту получить больше возможностей для развития.
«Конечно. Теперь, с новым контрактом, он мужчина. Но он был одним из лучших защитников в нашей команде в течение нескольких лет, и теперь он получил одну из лидерских ролей в нашей команде. Он всегда усердно работает, и я уверен, что он докажет, что заслуживает своего контракта.
Работал ли я над чем-то конкретным этим летом? Всегда есть место для совершенствования. Я работаю над всем. Всё дело в мелких деталях. Ты должен совершенствоваться каждый год, потому что в тот день, когда перестанешь улучшать свою игру, ты можешь просто уходить на пенсию», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.
Напомним, в текущее межсезонье Сергачёв заключил новый восьмилетний контракт с «Тампой» на $ 68 млн. Он вступит в силу после завершения сезона-2022/2023.
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