Главный арбитр КХЛ рассказал о системе наказаний судей за ошибки

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился информацией о системе наказаний судей за ошибки.



«На отдельных матчах Континентальной хоккейной лиги работают инспекторы. На всех без исключения встречах действует «военная комната», специалисты системы «видеогол», которые контролируют те или иные действия. Отдельный человек следит за всеми моментами. Все сложные и резонансные ситуации в течение матча оперативно вырезаются. Через две-три минуты после того, как момент случается, он уже есть у начальника департамента судейства и главного арбитра. После матча все интересные моменты, все без исключения удаления, а также эпизоды, связанные с работой линейных арбитров, подписываются и рассылаются судьям в их личные папки для самоанализа.



В лиге уже не первый год действует система наказаний судей за ошибки. Каждый арбитр, который безошибочно провёл встречу, получает небольшую премию за каждый матч. Если же действия арбитра, например, неправильные удаления, повлияли на результат встречи, то департамент судейства накладывает дисциплинарные наказания в виде процентных ставок от годового контракта и лишения премии. Ещё три года назад у нас были предупреждения. Сейчас предупреждений нет, только штрафы. Эта система, может быть, неизвестна широкой хоккейной общественности, однако она работает без сбоев и положительно сказывается на качестве судейской работы в КХЛ», — приводит слова Анисимова пресс-служба КХЛ специально для корреспондента «Чемпионата» Павла Панышева.