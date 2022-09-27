Андрей Василевский рассказал, какие вратари были для него примером

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский ответил на вопрос, следит ли он за игрой кого-либо из других вратарей. Кроме того, хоккеист «молний» рассказал, за кем он наблюдал, когда был моложе.

«Слежу ли за другими вратарями? Нет. Раньше следил, когда я был новичком. За кем из вратарей наблюдал? За Кэри Прайсом, когда он был на пике формы (в «Монреаль Канадиенс»). За Брэйденом Холтби, когда он был на пике формы (в «Вашингтон Кэпиталз»). Эти ребята были прекрасным примером для меня. Теперь у меня есть программа тренировок. У меня есть свой распорядок дня. Я просто хочу его придерживаться, поэтому я не особо слежу за другими вратарями», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.