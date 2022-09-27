«У нас команда не хуже». Форвард «Салавата» поделился ожиданиями от матча с «Ак Барсом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин поделился мнением о матче с «Ак Барсом», который состоится сегодня, 27 сентября. Это будет первое «зелёное дерби» нового сезона. Команды встретятся в столице Башкортостана на стадионе «Уфа-Арена». Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.

«Сегодня мы будем играть с хорошей командой, такие матчи всегда интересные. «Зелёное дерби» очень интересно для болельщиков, много эмоций, будет тяжёлая встреча. В раздевалке утром чувствовался особенный настрой? Да, настрой чувствуется перед матчем с сильными командами. Ребята уже с утра готовятся.



Уфимцы и казанцы провели очень яркий предсезонный матч? Предсезонка — это предсезонка. Сегодня будет новый матч, всё начинаем с чистого листа. Не раздражают ли меня разговоры, что все звёзды лиги собрались в Казани? Да, у них подобралась хорошая команда. Но я считаю, что у нас команда не хуже. Мы можем играть с любым соперником и будем сегодня это доказывать», — приводит слова Кулёмина официальный сайт «Салавата».