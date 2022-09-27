«Теперь Радулов будет кошмарить Уфу». «Ак Барс» иронично предварил дерби с «Салаватом»

Пресс-служба «Ак Барса» в официальном телеграм-канале иронично предварила встречу нападающего команды Александра Радулова с бывшим клубом — «Салаватом Юлаевым». Казанский клуб выложил видео с отрывками голов форварда во времена выступления за уфимскую команду.

«Радулов играл за «Салават Юлаев» четыре сезона. Он был большой угрозой для всех команд, особенно для «Ак Барса». Но сейчас он находится по другую сторону дерби. И теперь будет кошмарить Уфу в каждом матче», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Ак Барса». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, Радулов выступал за «Салават Юлаев» с 2008 по 2012 год. В 2011 году нападающий выиграл Кубок Гагарина с уфимцами.