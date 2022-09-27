Член ИИХФ: даже если завтра спецоперация закончится, на ЧМ-2023 Россия не сыграет
Поделиться
Член совета Международной федерации хоккея и генеральный секретарь чемпионата мира — 2023 Хейкки Хиетанен отреагировал на слухи о том, что российских игроков могут допустить до участия в спортивных мероприятиях в ближайшие месяцы.
«Даже если завтра спецоперация закончится, на ЧМ-2023 сыграют ранее заявленные команды. В таком случае другие сборные не имеют никакого отношения к матчам. Решения Международной федерации хоккея приняты, и нет причин их менять.
Да и, к сожалению, похоже, что спецоперация в ближайшее время не закончится. Низшие дивизионы ЧМ-2023 тоже заполнены, лишних мест нет. Время покажет, когда в мире может возникнуть ситуация, при которой Россия и Беларусь могут вернуться», — приводит слова Хиетанена Iltalehti.
Новость по теме«Немыслимо». В Олимпийском комитете Финляндии резко против допуска россиян до турниров
Комментарии
- 27 сентября 2022
-
15:05
-
14:44
-
14:13
-
13:55
-
13:23
-
12:58
-
12:37
-
12:18
-
11:43
-
11:29
-
10:55
-
10:35
-
10:17
-
10:10
-
09:40
-
09:25
-
09:15
-
08:45
-
07:57
-
07:40
-
07:30
-
05:38
-
05:24
-
04:30
-
02:46
-
01:49
-
01:39
-
00:33
-
00:31
-
00:00
- 26 сентября 2022
-
23:57
-
23:54
-
23:35
-
23:32
-
23:27
Партнерский контент