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Член ИИХФ: даже если завтра спецоперация закончится, на ЧМ-2023 Россия не сыграет

Член ИИХФ: даже если завтра спецоперация закончится, на ЧМ-2023 Россия не сыграет
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Член совета Международной федерации хоккея и генеральный секретарь чемпионата мира — 2023 Хейкки Хиетанен отреагировал на слухи о том, что российских игроков могут допустить до участия в спортивных мероприятиях в ближайшие месяцы.

«Даже если завтра спецоперация закончится, на ЧМ-2023 сыграют ранее заявленные команды. В таком случае другие сборные не имеют никакого отношения к матчам. Решения Международной федерации хоккея приняты, и нет причин их менять.

Да и, к сожалению, похоже, что спецоперация в ближайшее время не закончится. Низшие дивизионы ЧМ-2023 тоже заполнены, лишних мест нет. Время покажет, когда в мире может возникнуть ситуация, при которой Россия и Беларусь могут вернуться», — приводит слова Хиетанена Iltalehti.

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