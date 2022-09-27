Член ИИХФ: даже если завтра спецоперация закончится, на ЧМ-2023 Россия не сыграет

Член совета Международной федерации хоккея и генеральный секретарь чемпионата мира — 2023 Хейкки Хиетанен отреагировал на слухи о том, что российских игроков могут допустить до участия в спортивных мероприятиях в ближайшие месяцы.

«Даже если завтра спецоперация закончится, на ЧМ-2023 сыграют ранее заявленные команды. В таком случае другие сборные не имеют никакого отношения к матчам. Решения Международной федерации хоккея приняты, и нет причин их менять.



Да и, к сожалению, похоже, что спецоперация в ближайшее время не закончится. Низшие дивизионы ЧМ-2023 тоже заполнены, лишних мест нет. Время покажет, когда в мире может возникнуть ситуация, при которой Россия и Беларусь могут вернуться», — приводит слова Хиетанена Iltalehti.

Новость по теме «Немыслимо». В Олимпийском комитете Финляндии резко против допуска россиян до турниров