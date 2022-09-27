«Вы это заслужили». Андрей Василевский одобрил уход из «Тампы» ряда важных игроков

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением об уходе из команды ряда важных игроков: нападающего Ондржея Палата — в «Нью-Джерси Дэвилз», защитника Райана Макдоны — в «Нэшвилл Предаторз», игрока обороны Яна Рутты — в «Питтсбург Пингвинз».

«Мы потеряли несколько отличных игроков, отличных парней, но это то, что происходит, когда вы добираетесь до трёх финалов Кубка Стэнли подряд. Ребята хотят более выгодных сделок, и, на мой взгляд, это правильно. Вы это заслужили. Вы хорошо играли. Вы получаете свою зарплату. К сожалению, из-за проблем с потолком зарплат нам приходится приспосабливаться. Это всего лишь часть нашей хоккейной жизни. Нам просто нужно принять это. Опять же, по сути, у нас новая команда. Это новый вызов для нас, и это будет интересно», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.