22-летний вратарь СКА Дмитрий Николаев повторил рекорд Сергея Бобровского

Голкипер СКА Дмитрий Николаев в матче с нижегородским «Торпедо» одержал десятую победу в составе санкт-петербургского клуба, сообщается на официальном сайте команды.
Для этого достижения ему понадобилось провести всего 15 встреч. В стартовом составе Дмитрий выходил 13 раз (ещё дважды на замену), что является повторением лучшего результата среди армейских голкиперов. Столько же матчей в стартовом составе понадобилось Сергею Бобровскому и Евгению Иванникову, чтобы достигнуть десяти побед.
22-летний Николаев в матчах, проведённых полностью, потерпел лишь одно поражение в основное время, ещё две встречи завершились в серии буллитов (одна победа и одно поражение). На счету Бобровского также одно поражение в основное время и ещё два — в послематчевых сериях. Иванников, в свою очередь, проиграл в трёх матчах в основное время.
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