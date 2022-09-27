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«Ты чего, молодого нашёл так разговаривать?» Арбитр приструнил Радулова

«Ты чего, молодого нашёл так разговаривать?» Арбитр приструнил Радулова
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В эти минуты на «Уфе-Арене» проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В «зелёном дерби» «Салават Юлаев» принимает «Ак Барс». После первого периода счёт не открыт.

В первом периоде в одном из моментов состоялся диалог главного арбитра с форвардом казанцев Александром Радуловым.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Радулов в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, форвард перешёл в «Ак Барс» в текущее межсезонье.

Последние шесть лет Радулов выступал в Национальной хоккейной лиге. Сезон-2021/2022 он провёл в составе «Даллас Старз». За 74 матча Александр забросил четыре шайбы и сделал 18 голевых передач. В общей сложности на его счету 591 матч в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз» и 417 (165+252) очков при суммарном показателе полезности «+69».

В Континентальной хоккейной лиге Радулов играл за «Салават Юлаев» и ЦСКА. Он отыграл 483 матча и набрал 581 (193+388) результативный балл, являясь четвёртым бомбардиром за всю историю КХЛ.

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