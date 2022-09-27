Новичок ХК «Сочи» Фёдоров присоединился к тренировкам команды

Новичок хоккейного клуба «Сочи» Артём Фёдоров присоединился к тренировкам команды и дал первое интервью клубу, сообщает официальный телеграм-канал сочинцев.

«Действительно всё произошло очень быстро, особо времени подумать не было, пришлось сразу паковать вещи, с семьёй прилетели вчера. С оптимизмом смотрю в будущее, думаю, что всё, что ни делается — всё к лучшему, так что я рад, семья рада, все поддержали меня, двигаемся дальше. Конечно, некоторых ребят знал, но немного, сейчас будем знакомиться с ними.

Всё отлично прошло, побросали на тренировке, сделали тактические упражнения, поиграли в большинстве, обсуждали разные комбинации. Говорили что как, потому что буквально один день прошёл, завтра уже игра, обговаривали нюансы, чтобы на игре было полегче.

Думаю, проблем с мотивацией не будет, я люблю хоккей, люблю играть, поэтому будем стараться побеждать как можно чаще», — цитирует Фёдорова официальный телеграм-канал ХК «Сочи».

Напомним, «Сочи» обменял форварда Василия Глотова в СКА, получив взамен нападающего Фёдорова двумя днями ранее. На счету Фёдорова 2 (1+1) очка и общая полезность «-6» в 10 матчах за СКА в сезоне-2022/2023.