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Разин прокомментировал предложение Фетисова уравнять финансовые возможности клубов КХЛ

Разин прокомментировал предложение Фетисова уравнять финансовые возможности клубов КХЛ
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал предложение Вячеслава Фетисова уравнять финансовые возможности клубов КХЛ.

«Я двумя руками за такую идею! Мне было бы интересно поработать в равных условиях и конкуренции, когда у всех клубов лиги примерно одинаковый бюджет, потому что тогда лучше была бы видна не только работа тренера, но и менеджмента. К примеру, у «Северстали» нет права на ошибку при формировании состава, ходим как по минному полю, лишь бы не ошибиться. А командам, у которых финансовая составляющая лучше, можно совершить ошибку и это никак не отразится на результате, или можно переплатить деньги за какого-то игрока, выиграв борьбу за него у конкурентов. Поэтому, конечно, при равных условиях работа тренера и генерального менеджера выйдет на первый план.

Конечно, вероятность такого развития событий невелика, но почему бы не верить, что это всё же возможно. Вдруг однажды в руководстве лиги появится человек, который решит так сделать.

Можно же более разумно подойти к распределению средств, не совсем уж поровну, а в зависимости от результатов прошлого сезона. Меньше затратил, лучше выступил, и тебе за это какие-то бонусы к следующему чемпионату. Снова приведу в пример «Северсталь»: в прошлом году, при одном из самых невысоких бюджетов в КХЛ, мы стали девятыми в общей таблице. И, скажем, при такой системе могли бы рассчитывать на несколько большую сумму», — рассказал Разин в интервью Betonmobile.ru

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