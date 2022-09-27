Разин прокомментировал предложение Фетисова уравнять финансовые возможности клубов КХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал предложение Вячеслава Фетисова уравнять финансовые возможности клубов КХЛ.

«Я двумя руками за такую идею! Мне было бы интересно поработать в равных условиях и конкуренции, когда у всех клубов лиги примерно одинаковый бюджет, потому что тогда лучше была бы видна не только работа тренера, но и менеджмента. К примеру, у «Северстали» нет права на ошибку при формировании состава, ходим как по минному полю, лишь бы не ошибиться. А командам, у которых финансовая составляющая лучше, можно совершить ошибку и это никак не отразится на результате, или можно переплатить деньги за какого-то игрока, выиграв борьбу за него у конкурентов. Поэтому, конечно, при равных условиях работа тренера и генерального менеджера выйдет на первый план.

Конечно, вероятность такого развития событий невелика, но почему бы не верить, что это всё же возможно. Вдруг однажды в руководстве лиги появится человек, который решит так сделать.

Можно же более разумно подойти к распределению средств, не совсем уж поровну, а в зависимости от результатов прошлого сезона. Меньше затратил, лучше выступил, и тебе за это какие-то бонусы к следующему чемпионату. Снова приведу в пример «Северсталь»: в прошлом году, при одном из самых невысоких бюджетов в КХЛ, мы стали девятыми в общей таблице. И, скажем, при такой системе могли бы рассчитывать на несколько большую сумму», — рассказал Разин в интервью Betonmobile.ru