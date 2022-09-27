Андрей Василевский рассказал, почему показал эмоции после поражения в финале Кубка Стэнли
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Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, почему показал эмоции после вылета из Кубка Стэнли в шестом матче с «Колорадо Эвеланш».
«Были ли мои эмоции спонтанными? Нет, нет. Потому что в течение сезона, во время плей-офф я никогда не показываю своих эмоций, но в той шестой игре мы проиграли, так что это было вроде «пусть это произойдёт».
Во время плей-офф, даже во время сезона, вы не хотите показывать свои эмоции другой команде, чтобы они могли увидеть вас и подумать: «Хорошо, он потрясён». Но это была последняя игра в сезоне, поэтому я подумал: «Всё равно это больше не будет иметь никакого значения», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.
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