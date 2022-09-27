Главный тренер «Салавата» рассказал о причинах отсутствия Шмелёва, Антипина и Пустозёрова
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, чего именно не хватило команде в проигранном матче с «Ак Барсом» (0:3), а также о травмах уфимского клуба.
«Интересный матч, хорошее начало с нашей стороны. Спасибо болельщикам, хорошо нас поддерживали с самого начала. Во втором периоде удаление немного сломало нашу игру, в третьем пропустили контратаку, которая привела ещё к одному голу. Были моменты, не реализовали. Казань реализовала своё большинство.
Пустозёров и Шмелёв не могли принять участия в матче. У Алексея травма верхней части тела, Сергей приболел. У Виктора Антипина травма нижней части тела. Сроки восстановления пока неизвестны», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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