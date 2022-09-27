«Ак Барс» обыграл «Салават» седьмой раз в восьми последних «зелёных дерби»

В Уфе состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В «зелёном дерби» «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу одержали казанцы со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).



Таким образом, клуб из Казани обыграл уфимцев в семи из восьми последних «зелёных дерби» с учётом плей-офф. Единственную победу на этом отрезке «Салават» одержал 12 декабря 2021 года. Тогда уфимцы выиграли со счётом 4:2.

После победы «Ак Барс» занимает третью строчку Восточной конференции с 15 баллами после 10 игр. «Салават Юлаев» остаётся на пятой строчке в таблице Востока, сыграв 11 матчей.



Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт на выезде с челябинским «Трактором» 30 сентября в 17:00 мск. «Ак Барс» отправится на выезд в Екатеринбург к местному «Автомобилисту» 29 сентября в 17:00 мск.