Козлов: персонально по Радулову не говорили. Просили ничего лёгкого «Ак Барсу» не давать

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о том, была ли задача играть персонально с форвардом «Ак Барса» Александром Радуловым.

«Помимо Радулова, в «Ак Барсе» достаточно мастеров. Просили ребят сыграть концентрированно, не дать им… Всё, что должен был создать «Ак Барс», он должен был заслужить. Просили ребят лёгкого ничего не давать, потому что у соперника достаточно мастеров, которые смогут исполнить. А персонально по Радулову мы не разговаривали.

Огорчены и расстроены результатом. Ожидали большего. Не сказать, что «Ак Барс» играл вторым номером. Первый период они прессинговали. Мы пытались компактно сыграть в средней зоне, не дать им пространства. В принципе, получалось, у нас были хорошие отборы при входе в зону. У нас были неплохие атаки на встречных курсах. Может, он просто играл с опаской? Но вторым номером, «Ак Барс»? С таким подбором игроков. Не знаю, не заметил.

Можно ли ждать, что Кареев получит шанс через два дня? Посмотрим, у нас ещё есть время на раздумье», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.