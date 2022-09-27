Амир Мифтахов: сразу почувствовал атмосферу «зелёного дерби»

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал свой «сухой» матч с «Салаватом Юлаевым» (3:0) и первое для себя «зелёное дерби».

«Как оценю матч? Самое главное – выиграли. А что на ноль всегда приятно сыграть любому вратарю, хочу сказать спасибо команде, мне помогали во многих моментах, выручали. Мы все вместе сыграли на ноль, это заслуга каждого, спасибо за это парням.

Как мне атмосфера «зелёного дерби»? Для меня оно было первым, раньше играл против «Салавата Юлаева» только в предсезонных турнирах. Сразу в первом периоде дали почувствовать, что это такое. Поддержку фанатов было слышно с обеих сторон, мне понравилось.

Доволен своей игрой? Сразу после игры тяжело сказать, мы обязательно разберём с тренером эту игру и найдём ошибки. Этот матч пора забыть и готовиться дальше», — цитирует Мифтахова официальный сайт «Ак Барса».