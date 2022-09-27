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Судьи отменили гол форварда омского «Авангарда» Толчинского

Судьи отменили гол форварда омского «Авангарда» Толчинского
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В Москве на стадионе «ВТБ-Арена» состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимало на своём льду омский «Авангард». Победу одержала команда из Москвы — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

В начале третьего периода форвард омского «Авангарда» Сергей Толчинский забросил шайбу, однако после запроса тренерского штаба московского «Динамо» судьи отменили шайбу из-за помехи вратарю бело-голубых Илье Коновалову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче московское «Динамо» примет на своём льду хабаровский «Амур» 29 сентября в 19:30 мск. Омский «Авангард» примет на своей новой арене новосибирскую «Сибирь» 1 октября в 14:00 мск.

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