Рябыкин: «Динамо» убило «Авангард» на вбрасываниях. У нас просто нет центрфорвардов

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение в матче с московским Динамо».

«Неплохо начали, во втором периоде чуть просели, когда «Динамо» нас поддавило. В третьем периоде пытались вернуться в игру, но пропустили необязательные голы. Впрочем, боролись до конца, молодцы.

У нас такая ситуация, что просто нет центрфорвардов. Что мы с этим можем сделать? Мы вынуждены ставить Телегина в центр, а он не центральный нападающий. Но так жизнь сложилась, и слава богу, что Иван может сыграть в центре. Давайте смотреть честно в глаза. У нас нет выхода. «Динамо» сегодня просто убило нас на вбрасываниях! Почти все вбрасывания сегодня проиграли, не можем мы их выиграть.

Можем ли усилить эту линию? Я надеюсь на это, но пока не могу сказать точно. У нас не так много бюджета осталось под потолком зарплат, не знаю, куда он распределится», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.