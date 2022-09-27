Кудашов – о критике Сушко: я в телеграмах не сижу. Черпаю информацию в газетах

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победный матч с омским «Авангардом» (4:1).
«Хорошая игра, мне понравилась. Надеюсь, как и вам. Мы играли быстро и жёстко, действовали правильно и создавали моменты. Игра была не сухая, а именно содержательная. Мы находили большое количество возможностей для создания моментов. Конечно, были шероховатости, но без них никуда. Сегодня мы довольны.
Сушко оформил хет-трик после серии критических волн на него в различных каналах? Отвечаю по поводу волн. Я в телеграмах не сижу, нигде не участвую, и не знаю, кто что говорит. Жаль, сейчас спортивные газеты непопулярны на бумаге. Я в них только черпаю информацию, поэтому тут не могу ничего сказать.
Мало пропускаем в сезоне? Боюсь сглазить, но командная работа всех без исключения. Но вратарь, защита, форварды отрабатывают в обороне. Ну и системность», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 27 сентября 2022
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