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«Каролина» крупно обыграла «Тампу». У А. Свечникова – гол и результативный пас

«Каролина» крупно обыграла «Тампу». У А. Свечникова – гол и результативный пас
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «ураганов» отличились российский нападающий Андрей Свечников, записавший на свой счёт и результативный пас, а также Пол Штястны, Себастьян Ахо, Сет Джарвис и Мальте Стрёмвалль. Автором единственного гола в составе «Лайтнинг» стал соотечественник Свечникова – форвард Владислав Наместников, проведший на льду 14 минут 41 секунду и закончивший матч с показателем полезности «-1».

Голкипер «Харрикейнз» Фредерик Андерсен сумел отразить 16 из 17 бросков по воротам, а его визави из «Тампы» Максим Лагасе – 37 из 41.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
28 сентября 2022, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Свечников (Котканиеми, Коглан) – 31:50 (5x4)   2:0 Штястны (Коглан, Котканиеми) – 35:46 (5x4)   3:0 Ахо – 44:57 (5x5)   4:0 Джарвис (Свечников) – 46:29 (5x5)   4:1 Наместников (Колтон, Koepke) – 51:42 (5x5)   5:1 Stromwall (Педерсон, Коглан) – 58:23 (5x4)
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