«Каролина» крупно обыграла «Тампу». У А. Свечникова – гол и результативный пас

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «ураганов» отличились российский нападающий Андрей Свечников, записавший на свой счёт и результативный пас, а также Пол Штястны, Себастьян Ахо, Сет Джарвис и Мальте Стрёмвалль. Автором единственного гола в составе «Лайтнинг» стал соотечественник Свечникова – форвард Владислав Наместников, проведший на льду 14 минут 41 секунду и закончивший матч с показателем полезности «-1».

Голкипер «Харрикейнз» Фредерик Андерсен сумел отразить 16 из 17 бросков по воротам, а его визави из «Тампы» Максим Лагасе – 37 из 41.