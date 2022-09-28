«Питтсбург» на домашнем льду крупно уступил «Детройту». У Кросби и Летанга – по «-3»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 6:2.

В составе «Детройта» дублем отметился Доминик Кубалик, ещё по шайбе на счету Филипа Задины, Эльмера Содерблума, Стивена Кэмпфера и Тайлера Специи. За «Питтсбург» забрасывали Брок Макгинн и Брайан Раст.

36-летний российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 34 секунды и не отметился результативными действиями, завершив матч с коэффициентом полезности «0». Одними из худших в этой игре стали ветераны хозяев – форвард Сидни Кросби и защитник Крис Летанг, заработавшие по «-3» в графе коэффициент полезности и не заработавшие очков за результативность.

В составе «Детройта» почти 12 минут на льду провёл 22-летний российский крайний нападающий Кирилл Тютяев, не отметившийся результативными действиями и завершивший игру с «+1».