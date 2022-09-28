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«Питтсбург» на домашнем льду крупно уступил «Детройту». У Кросби и Летанга – по «-3»

«Питтсбург» на домашнем льду крупно уступил «Детройту». У Кросби и Летанга – по «-3»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 6:2.

В составе «Детройта» дублем отметился Доминик Кубалик, ещё по шайбе на счету Филипа Задины, Эльмера Содерблума, Стивена Кэмпфера и Тайлера Специи. За «Питтсбург» забрасывали Брок Макгинн и Брайан Раст.

36-летний российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 34 секунды и не отметился результативными действиями, завершив матч с коэффициентом полезности «0». Одними из худших в этой игре стали ветераны хозяев – форвард Сидни Кросби и защитник Крис Летанг, заработавшие по «-3» в графе коэффициент полезности и не заработавшие очков за результативность.

В составе «Детройта» почти 12 минут на льду провёл 22-летний российский крайний нападающий Кирилл Тютяев, не отметившийся результативными действиями и завершивший игру с «+1».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
28 сентября 2022, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 6
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Макгинн (Петтерссон) – 01:42 (5x5)   1:1 Кубалик (Гронек, Расмуссен) – 15:42 (5x4)   1:2 Задина (Расмуссен) – 20:23 (5x5)   1:3 Soderblom (Berggren, Чарник) – 25:01 (5x5)   1:4 Кэмпфер (Задина) – 26:55 (5x4)   2:4 Раст (Цукер) – 33:16 (5x5)   2:5 Spezia (Worrad, Мяяття) – 42:34 (5x5)   2:6 Кубалик – 50:20 (4x5)
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