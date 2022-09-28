Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Куньлунь РС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Белорус Шарангович помог «Нью-Джерси» победить «Айлендерс». Сошников тоже отличился

Белорус Шарангович помог «Нью-Джерси» победить «Айлендерс». Сошников тоже отличился
Комментарии

28 сентября в Ньюарке (США) состоялся матч в рамках предсезонной подготовки к старту НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс». Итоговый счёт – 4:1.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте первого периода – отличился 28-летний российский нападающий «островитян» Никита Сошников, который вернулся в НХЛ после трёх проведённых в России сезонов. Форвард поразил ворота «Дэвилз» точным кистевым броском из зоны круга вбрасываний после роскошной передачи Виллиама Дюфора из своей зоны. Он отметился первым результативным действием в своём первом же предсезонном матче.

На 16-й минуте белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович с передачи Джона Марино сравнял счёт, а вскоре Даги Хэмилтон с паса Йонаса Зигенталера вывел «Дэвилз» вперёд. В начале второго периода Джек Хьюз завершил атаку с участием Ондржея Палата и Александера Хольца, упрочив преимущество своей команды, а на 38-й минуте игры отличился Эрик Хаула – 4:1.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
28 сентября 2022, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Сошников (Dufour) – 08:04 (5x5)   1:1 Шарангович (Марино, Зеттерлунд) – 15:24 (5x5)   2:1 Хэмилтон (Зигенталер, Маклауд) – 16:42 (5x5)   3:1 Хьюз (Хольц, Палат) – 20:52 (5x5)   4:1 Хаула (Вуд, Мерсер) – 37:48 (5x5)

Напомним, Никита Сошников подписал контракт с «Айлендерс» перед началом тренировочных лагерей. Согласно условиям соглашения на один сезон, Никита заработает $ 750 тыс.

89 россиян штурмуют НХЛ. Полный гид по нашим игрокам в Северной Америке 89 россиян штурмуют НХЛ. Полный гид по нашим игрокам в Северной Америке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022