Белорус Шарангович помог «Нью-Джерси» победить «Айлендерс». Сошников тоже отличился

28 сентября в Ньюарке (США) состоялся матч в рамках предсезонной подготовки к старту НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс». Итоговый счёт – 4:1.
Счёт в матче был открыт на девятой минуте первого периода – отличился 28-летний российский нападающий «островитян» Никита Сошников, который вернулся в НХЛ после трёх проведённых в России сезонов. Форвард поразил ворота «Дэвилз» точным кистевым броском из зоны круга вбрасываний после роскошной передачи Виллиама Дюфора из своей зоны. Он отметился первым результативным действием в своём первом же предсезонном матче.
На 16-й минуте белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович с передачи Джона Марино сравнял счёт, а вскоре Даги Хэмилтон с паса Йонаса Зигенталера вывел «Дэвилз» вперёд. В начале второго периода Джек Хьюз завершил атаку с участием Ондржея Палата и Александера Хольца, упрочив преимущество своей команды, а на 38-й минуте игры отличился Эрик Хаула – 4:1.
Напомним, Никита Сошников подписал контракт с «Айлендерс» перед началом тренировочных лагерей. Согласно условиям соглашения на один сезон, Никита заработает $ 750 тыс.
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