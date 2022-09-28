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Гол Александрова с передачи Костина помог «Сент-Луису» переиграть «Чикаго»

Гол Александрова с передачи Костина помог «Сент-Луису» переиграть «Чикаго»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

За гостей забивали Райан О'Райлли, Джастин Фолк, Джейк Нейборс и российский нападающий Никита Александров. За хозяев заброшенной шайбой отметился Коул Гуттман.

Примечательно, что на Александрова голевую передачу отдал другой российский форвард Клим Костин. Также дебютировал за команду голкипер Вадим Жеренко, у которого на счету 10 сейвов.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
28 сентября 2022, среда. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 О'Райлли (Шенн, Перунович) – 02:23 (5x4)   1:1 Guttman (Робинсон, Блэквелл) – 38:52 (5x5)   1:2 Фолк (О'Райлли, Шенн) – 48:57 (5x4)   1:3 Luce (О'Райлли, Кайру) – 51:59 (5x5)   1:4 Александров (Костин, Kessel) – 56:55 (5x4)

Ранее состоялся матч между командами «Даллас Старз» и «Аризона Койотс», в котором сильнее оказались хозяева – 4:3 (после овертайма). В состава команд было сразу два россиянина. У хозяев – Денис Гурьянов, который не отметился результативными действиями, а у гостей Иван Просветов, которому удалось совершить 17 сейвов.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
28 сентября 2022, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Ши (Гарднер, Кивиранта) – 14:18 (5x5)   1:1 Гостисбер (Маччелли, Мозер) – 19:55 (5x4)   2:1 Кивиранта – 21:22 (4x5)   2:2 Бьюгстад (Чиассон, Тимминс) – 21:59 (5x4)   3:2 Марчмент (Глисон, Факса) – 22:35 (5x5)   3:3 Колячонок (Дофен, Сёдерстрём) – 51:50 (4x5)   4:3 Марчмент (Факса, Миллер) – 61:42 (4x3)
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