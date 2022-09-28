Гол Александрова с передачи Костина помог «Сент-Луису» переиграть «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
За гостей забивали Райан О'Райлли, Джастин Фолк, Джейк Нейборс и российский нападающий Никита Александров. За хозяев заброшенной шайбой отметился Коул Гуттман.
Примечательно, что на Александрова голевую передачу отдал другой российский форвард Клим Костин. Также дебютировал за команду голкипер Вадим Жеренко, у которого на счету 10 сейвов.
Ранее состоялся матч между командами «Даллас Старз» и «Аризона Койотс», в котором сильнее оказались хозяева – 4:3 (после овертайма). В состава команд было сразу два россиянина. У хозяев – Денис Гурьянов, который не отметился результативными действиями, а у гостей Иван Просветов, которому удалось совершить 17 сейвов.
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