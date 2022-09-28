Экс-хоккеист сборной Канады Эллис сравнил Валерия Харламова с Бобби Халлом

Бывший хоккеист сборной Канады Рон Эллис высказался о легендарном российском форварде Валерии Харламове.
«Харламов был невероятным игроком. Я постоянно играл против Бобби Халла, поставил бы Харламова наравне с ним. Может, он не был так же силён, как Халл, но у него точно были мастерство и скорость. Он забросил нам две прекрасных шайбы в первом матче», – приводит слова Эллиса CBC.
Валерий Харламов – советский хоккеист, нападающий ЦСКА и сборной СССР, заслуженный мастер спорта СССР, а такюе двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976) и восьмикратный чемпион мира, дважды лучший хоккеист СССР.
Суперсерия между сборными СССР и Канады началась 50 лет назад. Она состояла из восьми матчей: по её итогам сборная СССР одержала три победы, потерпела четыре поражения, а также один раз сыграла вничью.
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