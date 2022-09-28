Два очка Гущина позволили «Сан-Хосе» переиграть «Анахайм»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.



За победителей отличились российский нападающий Данил Гущин, Ноа Грегор, Скотт Риди, Джона Гаджович и Макс Веронно. За гостей заброшенными шайбами отметились Хантер Дрю, Гленн Годин (дважды) и Джошуа Лопина.

ВИДЕО заброшенной шайбы Гущина можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Также на счету Гущина одна результативная передача. Ещё за хозяев сыграл Артём Гуриев, который результативными действиями не отметился.

Ранее состоялся матч между командами «Сиэтл Кракен» и «Калгари Флэймз», в котором сильнее оказались хозяева – 3:0. В составе команд был только один россиянин. За гостей сыграл 14 минут и 22 секунды Ян Кузнецов. Результативными действиями защитник не отметился.