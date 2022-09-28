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Два очка Гущина позволили «Сан-Хосе» переиграть «Анахайм»

Два очка Гущина позволили «Сан-Хосе» переиграть «Анахайм»
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

За победителей отличились российский нападающий Данил Гущин, Ноа Грегор, Скотт Риди, Джона Гаджович и Макс Веронно. За гостей заброшенными шайбами отметились Хантер Дрю, Гленн Годин (дважды) и Джошуа Лопина.

ВИДЕО заброшенной шайбы Гущина можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Также на счету Гущина одна результативная передача. Ещё за хозяев сыграл Артём Гуриев, который результативными действиями не отметился.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
28 сентября 2022, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Грегор (Бонино, Канин) – 00:17 (5x5)   2:0 Риди (Робинс, Гаджович) – 01:56 (5x5)   2:1 Дрю (Гоше, Кирклэнд) – 12:16 (5x5)   3:1 Гущин (Веронно) – 17:46 (5x5)   4:1 Гаджович (Власик, Робинс) – 22:04 (5x5)   4:2 Годин (Гримальди) – 28:10 (5x5)   4:3 Лопина (Регенда, Хайндс) – 30:53 (5x5)   5:3 Веронно (Гущин, Агоццино) – 42:36 (5x5)   5:4 Годин (Сильверберг, Шаттенкирк) – 58:37 (4x5)

Ранее состоялся матч между командами «Сиэтл Кракен» и «Калгари Флэймз», в котором сильнее оказались хозяева – 3:0. В составе команд был только один россиянин. За гостей сыграл 14 минут и 22 секунды Ян Кузнецов. Результативными действиями защитник не отметился.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
28 сентября 2022, среда. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Спронг (Данн) – 32:30 (5x5)   2:0 Шварц (Макканн, Олофссон) – 37:01 (4x5)   3:0 Потуральски (Олексяк, Суси) – 59:06 (en)
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