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«Нужно срочно просыпаться, время не ждёт!» Кожевников об игре форварда «Авангарда» Ткачёва

«Нужно срочно просыпаться, время не ждёт!» Кожевников об игре форварда «Авангарда» Ткачёва
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил своё недовольство игрой нападающего омского «Авангарда» Владимира Ткачёва на старте сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Мне казалось, что после сложной поездки в НХЛ и бесплатной передачи прав от СКА он будет по-спортивному злым и мотивированным. Тем более что «Авангард» поверил в игрока и дал ему лидерский контракт. Увы, лидерства и горящих глаз Ткачёва в поездке не увидел. С его стороны было много рискованной игры, обрезов. Логично, что на один из матчей он даже сел в запас. Неужели СКА в своей оценке был прав?

Считаю, что Ткачёву нужно срочно просыпаться: хоккейная карьера коротка, время не ждёт!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru

Нападающий в текущем сезоне за 11 проведённых матчей набрал семь (2+5) очков.

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