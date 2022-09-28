Рашевский: потребуем от Сушко проставиться за хет-трик, пусть отдохнёт и придёт в себя

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (4:1) и отметил хет-трик партнёра по команде Максима Сушко.

«Мы стараемся надёжно играть в обороне, не забываем про атаку. Да, страдает реализация голевых моментов, но самое главное, что моменты есть. Не скажу, что «Авангард» сегодня удивил. Мы знали, что они очень хорошо действуют в большинстве, старались играть аккуратно. Череда побед может как помогать, так и идти во вред. Команда может расслабиться и думать, мол, мы — мастера, любого соперника обыграем. Из-за этого появляется фантомная уверенность, которая может сыграть злую шутку. Главное — не расслабляться, работать в том же темпе и правильно восстанавливаться.

Возможно, потребуем от Максима проставиться за хет-трик и первые голы в сезоне. Но сначала пусть отдохнёт и придёт в себя. Я ни разу не удивлён, что он забросил три шайбы. Наоборот, очень рад за него. У меня были хет-трики, хоть и не в этой лиге. Понимаю, насколько сильные эмоции это вызывает. Нужно время, чтобы прийти в себя», — цитирует Рашевского «РИА Новости».